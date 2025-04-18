Не идите на кладбище: в Сумской области предупредили о взрывоопасной угрозе
В Сумской области призывают не посещать кладбища вблизи границы из-за минной опасности. Жители Сумской области должны строго соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).
Жителям Сумской области рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ, находящихся в пределах 20 км от государственной границы Украины, из-за возможной опасности взрывоопасных предметов. Предупреждение озвучили во время заседания Штаба по организации разминирования (очистки от взрывоопасных предметов) деоккупированных территорий Сумской области.
Что нельзя делать, если нашли подозрительный предмет
Категорически запрещается:
- касаться найденных взрывоопасных предметов, передвигать их или пытаться обезвредить самостоятельно;
- проводить любые работы в радиусе найденного предмета, в частности те, которые могут вызвать даже незначительные колебания почвы;
- использовать открытый огонь, в частности курить или использовать зажигалки, а также другие источники огня;
- пользоваться мобильными телефонами, пультами дистанционного управления и другими радиоэлектронными устройствами, которые могут спровоцировать взрыв;
- заливать предмет жидкостью, засыпать грунтом, пытаться чем-то накрыть или осуществлять другие действия на него: звуковые, световые, тепловые, механические и другие;
- допускать скопления людей в местах, где обнаружен взрывоопасный предмет.
Как действовать при обнаружении подозрительного предмета
В случае обнаружения подозрительного предмета гражданам Сумской области рекомендуют придерживаться следующих правил:
- остановиться и не касаться предмета, сохранять спокойствие, избегая паники, и запомнить место нахождения взрывоопасного предмета;
- предупредить людей поблизости об опасности и по возможности прекратить любые работы в районе;
- отвести себя и других людей на безопасное расстояние (не менее 100 метров) от найденного предмета, двигаясь тем маршрутом, которым пришли;
- сообщить об обнаруженном предмете в правоохранительные органы или в специальные службы (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, полиция) по номерам телефонов 101 или 102;
- до прибытия специалистов принять меры, чтобы не допустить посторонних лиц в опасную зону.
Очистка территорий от взрывоопасных предметов является критически важным для безопасности жителей Сумской области. Соблюдение указанных правил поможет сохранить жизнь и здоровье не только тем, кто находится в непосредственной близости к опасным предметам, но и всем гражданам.
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