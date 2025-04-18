Не идите на кладбище: в Сумской области предупредили о взрывоопасной угрозе

В Сумской области призывают не посещать кладбища вблизи границы из-за минной опасности. Жители Сумской области должны строго соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).

Очистка территорий от взрывоопасных предметов является критически важным для безопасности жителей Сумской области. Соблюдение указанных правил поможет сохранить жизнь и здоровье не только тем, кто находится в непосредственной близости к опасным предметам, но и всем гражданам.

Жителям Сумской области рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ, находящихся в пределах 20 км от государственной границы Украины, из-за возможной опасности взрывоопасных предметов. Предупреждение озвучили во время заседания Штаба по организации разминирования (очистки от взрывоопасных предметов) деоккупированных территорий Сумской области.

Меры безопасности на Пасху в Украине

В Донецкой области во время Пасхальных праздников введут комендантский час по трем отдельным режимам. Власти просят граждан с максимальной ответственностью отнестись к вопросам безопасности.

В Кировоградской области празднование будет проходить в соответствии с новым распоряжением начальника ОГА. Документ предусматривает усиление мер безопасности, в частности - комендантский час в ночь на Пасху.

В Хмельницкой области график комендантского часа также изменят, а контроль за безопасностью будет усилен.

По отдельным правилам пройдет Пасха и в Киевской области.

Жителей и гостей Сум призвали избегать скоплений людей в праздничные дни и соблюдать осторожность.

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