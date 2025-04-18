"Для ворога - нічого святого". Як святкувати Великдень безпечно у Донецькій області
Комендантська година в Донецькій області на Великдень 2025 року діятиме "за трьома режимами". До питань безпеки мешканців просять поставитись надзвичайно уважно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Донецької обласної державної (військової) адміністрації Вадима Філашкіна у Facebook.
Що відомо про комендантську годину
У громадах Донецької області - відповідно до оперативної ситуації та наближення населених пунктів до лінії бойових дій - діє комендантська година за трьома режимами:
- або з 15:00 до 11:00;
- або з 17:00 до 09:00;
- або з 21:00 до 05:00.
Філашкін пояснив, що все залежить від відстані до лінії фронту.
"Прошу всіх жителів дотримуватись її та з повагою ставитись до роботи правоохоронців", - наголосив посадовець.
Як відсвяткувати Великдень безпечно
Для того, щоб великодні свята були безпечними, мешканців Донецької області закликають:
- дуже уважно поставитись до питань безпеки;
- не нехтувати сигналами повітряної тривоги;
- уникати масових скупчень.
"Ворог не раз продемонстрував всьому світові, що для нього немає нічого святого. Тому прошу, пам'ятайте: великі скупчення людей - це ризик", - наголосив Філашкін.
Він також звернувся до духовенства із проханням:
- поставитись із розумінням до безпекової ситуації на Донеччині;
- не проводити масові заходи (які можуть становити ризик для життя та здоров'я вірян);
- не допускати скупчення людей біля храмів.
"Нехай цей Великдень пройде у тиші та злагоді та принесе довгоочікувану Перемогу та мир нашій країні! Святкуймо обережно та з турботою один про одного", - підсумував очільник області.
Публікація Вадима Філашкіна (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника держадміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.
У Хмельницькій області на Великдень змінять комендантську годину, а заходи безпеки - посилять.
Відзначатимуть Великдень за особливими правилами й у Київській області.
Тим часом мешканців і гостей міста Суми закликали бути особливо обережними впродовж великодніх свят й уникати скупчень людей.
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