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Безпека понад усе: що заборонено на Великдень у Кіровоградській області

Понеділок 14 квітня 2025 16:02
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Безпека понад усе: що заборонено на Великдень у Кіровоградській області Великдень 2025 року українці відзначатимуть в умовах певних обмежень (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника державної адміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Райковича у Facebook.

Великдень в умовах війни: офіційне розпорядження

Райкович розповів, що підписав розпорядження стосовно проведення великодніх заходів на території області.

Він нагадав, що одне з найповажніших релігійних свят у мирний час відзначали велелюдно - у соборах і в храмах.

Однак четвертий рік повномасштабної війни, нещодавні трагедії у Кривому Розі та Сумах, постійні ворожі обстріли усіх мирних українських міст і сіл змушують владу і громадян:

  • посилити безпекові заходи;
  • бути пильними;
  • бути відповідальними.

Як проходитиме Великдень у Кіровоградській області

Посадовець розповів, що "великодня" комендантська година діятиме з 19 на 20 квітня:

  • з опівночі (24:00);
  • до 4 години ранку.

Він також звернув увагу керівників районів, громад, міських голів і правоохоронних органів стосовно посилення комунікацій з місцевим населенням, духовенством, вірянами - не ігнорувати сигнали тривоги та дбати про безпеку.

Уточнюється, що профільні служби перевірять сховища, захисні та культові споруди на предмет:

  • безпеки;
  • наявності інформації, як діяти, коли звучить сигнал "Повітряна тривога";
  • присутності чергових (в укриттях).

"Головне - життя та здоров'я людей", - підсумував Райкович.

Безпека понад усе: що заборонено на Великдень у Кіровоградській областіПублікація Райковича (скриншот: facebook.com/andriy.raykovich)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Великдень українці ходять у храм з кошиками.

Читайте також, навіщо кошики на Великдень окроплюють водою та які молитви читають.

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