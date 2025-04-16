Великдень у Київській області під час війни: як пройдуть богослужіння та що заборонено

Цьогоріч Великдень у Київській області відзначатимуть за особливими правилами - через війну та загрозу ворожих атак. У регіоні діятимуть посилені заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської обласної державної (військової) адміністрації у Facebook.

"Рекомендовано складання графіків служб та освячення великодніх кошиків, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці", - наголосили у прес-службі обласної держадміністрації.

Впродовж великодніх свят у Київській області будуть діяти такі основні обмеження та заходи безпеки:

"Впевнена, що спільна наша робота дасть позитивні результати, й ці святкові, світлі дні на Київщині пройдуть спокійно", - зауважила вона.

Осипенко під час заходу наголосила, що найголовніше:

Під час зустрічі учасники засідання Київської обласної ради Церков та релігійних організацій:

Нещодавно відбулось засідання Київської обласної ради Церков та релігійних організацій. У ньому взяли участь:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника держадміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.

Тим часом у Хмельницькій області змінять комендантську годину на Великдень. Заходи безпеки там також будуть посилені.

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