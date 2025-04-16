Великдень у Київській області під час війни: як пройдуть богослужіння та що заборонено
Цьогоріч Великдень у Київській області відзначатимуть за особливими правилами - через війну та загрозу ворожих атак. У регіоні діятимуть посилені заходи безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської обласної державної (військової) адміністрації у Facebook.
Хто вирішував, як проходитимуть великодні свята
Нещодавно відбулось засідання Київської обласної ради Церков та релігійних організацій. У ньому взяли участь:
- заступниця голови Київської ОДА (ОВА) Жанна Осипенко;
- представники релігійних організацій;
- представники Національної поліції;
- представники ДСНС;
- представники СБУ Київської області.
Деякі з учасників засідання (фото: facebook.com/koda.gov.ua)
Що обговорювали під час засідання та яких висновків дійшли
Під час зустрічі учасники засідання Київської обласної ради Церков та релігійних організацій:
- обговорили заходи безпеки під час проведення великодніх богослужінь (з огляду на підвищений ризик ворожих атак);
- вирішили посилити заходи безпеки під час великодніх свят.
Осипенко під час заходу наголосила, що найголовніше:
- збереження життя та здоров'я людей;
- недопущення надзвичайних ситуацій.
"Впевнена, що спільна наша робота дасть позитивні результати, й ці святкові, світлі дні на Київщині пройдуть спокійно", - зауважила вона.
Жанна Осипенко під час засідання (фото: facebook.com/koda.gov.ua)
Які обмеження та заходи безпеки запровадять на Великдень
Впродовж великодніх свят у Київській області будуть діяти такі основні обмеження та заходи безпеки:
- комендантська година - без змін (перебування на вулиці вночі заборонене);
- нічні богослужіння - мають транслюватися в онлайн-режимі;
- відвідувати храми - можна тільки після завершення комендантської години;
- кількість присутніх у храмі людей має відповідати місткості найближчого сховища;
- у разі повітряної тривоги - віряни мають негайно пройти до укриттів;
- поліція, ДСНС та СБУ у святкові дні - працюватимуть у посиленому режимі.
"Рекомендовано складання графіків служб та освячення великодніх кошиків, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці", - наголосили у прес-службі обласної держадміністрації.
Публікація Київської ОДА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника держадміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.
Тим часом у Хмельницькій області змінять комендантську годину на Великдень. Заходи безпеки там також будуть посилені.
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