В "языковой законопроект" могут включить поправку о языке образования, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий отметил, что "языковой законопроект" будет безотлагательно рассмотрен в феврале

Законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет безотлагательно рассмотрен во втором чтении в феврале. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Председатель ВР отметил, что законопроект о функционировании украинского языка как государственного уже получил 2,5 тысячи поправок ко второму чтению.

"Кстати, сегодня две фракции поднимали вопрос закона о языке. Я думаю, что я буду инициировать безотлагательно поставить его на рассмотрение в феврале. Сегодня выйти на его рассмотрение было бы безответственно. Мы могли бы не успеть за неделю", - сообщил Парубий.

Кроме того, к председателю ВР обратился первый заместитель председателя комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский с просьбой рассмотреть законопроект №9287 "О внесении изменений в переходные положения закона "Об образовании" (язык образования).

Отвечая на вопрос нардепа, Парубий отметил, что вопрос имеет шансы быть принятым как поправка к закону о языке.

"Напоминаю вам, что я закон о пролонгации закона об образовании ставил на включение в повестку дня сессии. Если я не ошибаюсь, это было 160 голосов. Когда закон не проходит, мало людей в зале. Мы можем еще раз поставить, но я знаю позицию фракций: эта правка имеет наибольший шанс пройти, если она будет в теле закона о языке", - добавил Парубий.

Он отметил, что в Раде состоятся консультации относительно включения поправки в законопроект.

"Мне кажется, что возможно, найти в зале компромисс и решить вопрос и защиты государственного языка, и прологанции статьи, которая бы обеспечила плановое и системное выполнение Министерством образования своих обязанностей по внедрению государственного языка. Давайте мы посоветуемся по этому поводу отдельно и выйдем на решение", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что подготовленный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного не будет запрещать издательство печатных средств массовой информации на языках Европейского союза.

Также сообщалось, что из законопроекта о государственном языке убрали норму об уголовной ответственности.