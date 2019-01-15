В "мовний законопроект" можуть включити поправку про мову освіти, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій зазначив, що "мовний законопроект" буде невідкладно розглянуто у лютому

Законопроект про функціонування української мови як державної буде невідкладно розглянуто у другому читанні у лютому. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова ВР наголосив, що законопроект про функціонування української мови як державної вже отримав 2,5 тисячі поправок до другого читання.

"До речі, сьогодні дві фракції підіймали питання закону про мову. Я думаю, що я буду ініціювати невідкладно поставити його на розгляд у лютому. Сьогодні увійти в його розгляд було б безвідповідально. Ми б могли б не встигнути за тиждень", - повідомив Парубій.

Окрім того, до голови ВР звернувся перший заступник голови комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський з проханням розглянути законопроект №9287 "Про внесення змін до перехідних положень закону "Про освіту" (мова освіти).

Відповідаючи на питання нардепа, Парубій зазначив, що питання має шанси бути прийнятим як поправка до закону про мову.

"Нагадую вам, що я закон про пролонгацію закону про освіту ставив на включення до порядку денного сесії. Якщо я не помиляюсь, це було 160 голосів. Коли закон не проходить, мало людей в залі. Ми можемо ще раз це поставити, але я знаю позицію фракцій: ця правка має найбільший шанс пройти, якщо вона буде в тілі закону про мову", - додав Парубій.

Він наголосив, що в Раді відбудуться консультації щодо включення поправки до законопроекту.

"Мені здається, що можливо, знайти в залі компроміс і вирішити питання і захисту державної мови, і прологанції статті, яка би забезпечила планове і системне виконання міністерством освіти своїх обов’язків по впровадженню державної мови. Давайте ми порадимося з цього приводу окремо і вийдемо на рішення", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підготовлений до другого читання законопроект про функціонування української мови як державної не заборонятиме видавництво друкованих засобів масової інформації мовами Європейського союзу.

Також повідомлялося, що із законопроекту про державну мову прибрали норму щодо кримінальної відповідальності.