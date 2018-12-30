Новый "языковой закон" не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках ЕС

Фото: Ирина Подоляк (facebook.com iryna podolyak)

Новый "языковой закон" не будет запрещать ни одного языка в Украине

Подготовленный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственной не будет запрещать издательство печатных средств массовой информации на языках Европейского союза. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Ирина Подоляк.

По ее словам, в подготовленном ко второму чтению законопроекте не будет языковых квот для печатных СМИ, которые бы заставляли переводить издание.

"То, что касается печатных СМИ, было огромное количество поправок. Они касались того, что СМИ, которые издаются на языках ЕС - они могут продолжить издаваться на этих языках. Они не будут вынуждены переводиться", - сообщила Подоляк.

По ее словам, новый "языковой закон" не будет запрещать ни одного языка в Украине.

"Очень важно понять то, что мы этим законом не запрещаем ни одного языка. Все языки должны существовать, все языки имеют право на существование. Человек имеет право использовать и применять в Украине все языки, которые он знает. Нам важно создать такие инструменты, чтобы через 5-10 лет языковое поле в стране было украинским. То есть мы не боремся с другими языками, а боремся за развитие украинского и пытаемся остановить русификацию. Впрочем, понимаем, что для этого нужно время, и не собираемся терроризировать общество", - пояснила нардеп.

Напомним, 28 декабря глава ВР Андрей Парубий заявил, что "языковой законопроект" будет одним из первых, который будут рассмотрен на следующей сессии.

Ранее комитет по вопросам свободы слова ВР предложил рассматривать "языковой закон" во втором чтении с поправкой о постепенном введении языковых квот для печатных СМИ, которые издаются на русском.