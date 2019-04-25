В "языковом законе" отсрочено действие нормы, касающейся телевидения и СМИ

В конечном варианте "языкового закона" (закон "О функционировании украинского языка как государственного") было на 5 лет отсрочено вступление в действие нормы, касающейся языка телевидения и радиовещания. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

По его словам, в конечном варианте "языкового закона" удастся сохранить все важные поправки для того, чтобы законопроект был сбалансированным.

"В принципе все (поправки удалось сохранить в законе, - ред.). Мы просто на три года отсрочили вступление в силу закона в части административной ответственности. Забрали ответственность с военных, хотя обязанность общаться на украинском там остается, и устав, и документацию - вести на украинском языке", - сказал он.

Нардеп добавил, что отсрочено на пять лет вступление в действие части, касающейся электронных средств массовой информации.

"Имеется в виду телевидение и радиовещание", - пояснил Княжицкий.

В доработанном ко второму чтению варианте законопроекта о государственном языке одним из пунктов предлагается внесение изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании". В частности, принятый языковой закон предусматривает изъять из закона о телевидении и радиовещании статью 9, которая сегодня обязывает телерадиокомпании иметь не менее 50% национального аудиовизуального продукта.

Напомним, Верховная рада 25 апреля одобрила во втором чтении "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного". При этом административную ответственность за нарушение "языкового закона" отсрочили на три года. Закон никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств.

Президент Украины Петр Порошенко подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады.