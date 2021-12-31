"Ядерную войну нельзя начинать". Байден и Путин говорили о размещении вооружений в Украине

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал подробности разговора лидеров России и США , который состоялся 30 декабря. По его словам, американский лидер Джо Байден несколько раз подчеркивал, что нельзя начинать ядерную войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство " РИА Новости ".

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз во время разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть", - рассказал Ушаков российским журналистам после завершения разговора президентов России и США.

Также, по данным агентства "РИА Новости", Ушаков рассказал о том, что Байден заявил Путину об отсутствии намерений размещать на территории Украины ударное наступательное вооружение.

В то же время, Путин со своей стороны заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как защищали бы себя Соединенные Штаты.