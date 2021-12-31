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Байден и Путин договорились продолжить диалог после Нового года

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Москва, Пятница 31 декабря 2021 00:51
Байден и Путин договорились продолжить диалог после Нового года Фото: Владимир Путин и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров носил конкретный и содержательный характер.

"Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года, контакты будут и на уровне администраций", - сообщил Ушаков

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели очередной телефонный разговор. В частности они планировали обсудить ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности" по НАТО.

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