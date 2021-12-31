Байден и Путин договорились продолжить диалог после Нового года
Фото: Владимир Путин и Джо Байден (Getty Images)
Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров носил конкретный и содержательный характер.
"Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года, контакты будут и на уровне администраций", - сообщил Ушаков
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели очередной телефонный разговор. В частности они планировали обсудить ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности" по НАТО.