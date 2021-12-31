"Ядерну війну не можна починати". Байден та Путін говорили про розміщення озброєнь в Україні

Помічник російського президента Юрій Ушаков розповів подробиці розмови лідерів Росії та США , яка відбулася 30 грудня. За його словами, американський лідер Джо Байден декілька разів наголошував на тому, що не можна починати ядерну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство " РИА Новости ".

"Дуже важливо, що президент Байден підкреслював кілька разів під час розмови, що ядерну війну не можна розпочинати, також її не можна і виграти", - розповів Ушаков російським журналістам після завершення розмови президентів Росії та США.

Також, за даними агентства "РИА Новости", Ушаков розповів про те, що Байден заявив Путіну про відсутність намірів розміщувати на території України ударне наступальне озброєння.

Водночас Путін зі свого боку заявив Байдену, що Росія буде захищати себе так, як захищали б себе Сполучені Штати.