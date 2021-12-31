ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ядерну війну не можна починати". Байден та Путін говорили про розміщення озброєнь в Україні

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 01:13
"Ядерну війну не можна починати". Байден та Путін говорили про розміщення озброєнь в Україні Фото: Джо Байден та Володимир Путін, президенти США та РФ (Official White House Photo)
Автор: Дмитро Левицький

Помічник російського президента Юрій Ушаков розповів подробиці розмови лідерів Росії та США, яка відбулася 30 грудня. За його словами, американський лідер Джо Байден декілька разів наголошував на тому, що не можна починати ядерну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

"Дуже важливо, що президент Байден підкреслював кілька разів під час розмови, що ядерну війну не можна розпочинати, також її не можна і виграти", - розповів Ушаков російським журналістам після завершення розмови президентів Росії та США.

Також, за даними агентства "РИА Новости", Ушаков розповів про те, що Байден заявив Путіну про відсутність намірів розміщувати на території України ударне наступальне озброєння.

Водночас Путін зі свого боку заявив Байдену, що Росія буде захищати себе так, як захищали б себе Сполучені Штати.

Нагадаємо, 30 грудня президенти Росії та США провели чергову телефонну розмову. Вона тривала 50 хвилин та стосувалася переважно ситуації довкола кордонів України.

Як розповіли в Білому домі, Байден закликав Путіна до деескалації ситуації, а також пригрозив наслідками у разі російського вторгнення в Україну.

Крім того, Путін та Байден домовилися продовжити діалог, але вже в наступному році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Джозеф Байден Україна Ядерна війна
NEWS
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук