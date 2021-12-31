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Байден призвал Путина к деэскалации и пригрозил последствиями за нападение на Украину

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Пятница 31 декабря 2021 00:54
Байден призвал Путина к деэскалации и пригрозил последствиями за нападение на Украину Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора 30 декабря призвал российского лидера Владимира Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины. Байден также пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Он (Байден - ред.) четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.

Байден выразил поддержку дипломатическим усилиям, в частности, предстоящим переговорам между США, Россией, НАТО и ОБСЕ по безопасности в Европе. Но, в то же время он подчеркнул, что достичь существенного прогресса в этих переговорах можно только при условии деэскалации ситуации, а не ее обострения.

Напомним, перед этим телефонным разговором в Белом доме заявляли, что Байден потребует от Путина полного отвода войск от границ Украины. Вокруг украинских границ, по последним данным, около 120 тысяч российских войск.

Добавим, Путин и Байден договорились продолжить переговоры после Нового года.

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