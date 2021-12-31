Байден призвал Путина к деэскалации и пригрозил последствиями за нападение на Украину

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора 30 декабря призвал российского лидера Владимира Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины. Байден также пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину.

"Он (Байден - ред.) четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.

Байден выразил поддержку дипломатическим усилиям, в частности, предстоящим переговорам между США, Россией, НАТО и ОБСЕ по безопасности в Европе. Но, в то же время он подчеркнул, что достичь существенного прогресса в этих переговорах можно только при условии деэскалации ситуации, а не ее обострения.