"Яблуку ніде впасти". В Києві сильні затори через перекриття руху у низці районів: список

Обмеження на рух транспорту були введені у:

центральній частині міста;

Печерському районі;

Шевченківському районі;

Голосіївському районі.

Ситуація в метро через різкий наплив пасажирів - також не виглядає кращою.

Варто додати, що вчора, 10 вересня, Управління державної охорони (УДО) попереджало про тимчасові обмеження дорожнього руху.

Також зазначалось, що військовослужбовці УДО й підрозділи Національної поліції матимуть право обмежувати рух транспорту, а також пішоходів на вулицях й дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які прибули з офіційним візитом до України.

Саміт Кримської платформи

Нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував саміт Кримської платформи, який пройде вже сьогодні у Києві. Минулий раз засідання відбулось у Чехії 23 жовтня 2023-го. Тоді ж в ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей.

Також раніше повідомлялось, що з офіційним візитом до України цього тижня прибудуть державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен та голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Великобританії Девід Леммі.

Сьогодні ж стало відомо про візит прем'єр-міністра Латвії Евіки Сілінії.