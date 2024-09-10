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Держсекретар США та міністр закордонних справ Великобританії відвідають Україну

Вівторок 10 вересня 2024 15:49
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Держсекретар США та міністр закордонних справ Великобританії відвідають Україну Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосили про спільний візит в Україну, демонструючи солідарність із Києвом на тлі вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inkl.

"Ми з Тоні вирушимо до Києва цього тижня, що стане першим спільним візитом представників наших країн за більш ніж десять років. Ми - найближчі союзники, і цей візит підтвердить нашу прихильність підтримці України", - заявив Леммі.

Блінкен зі свого боку наголосив на важливості візиту в Україну в критичний момент.

"Я думаю, що це критичний момент для України в розпал інтенсивного осіннього сезону бойових дій, коли Росія продовжує нарощувати свою агресію", - зазначив він.

Держсекретар США додав, що Росія посилює свої атаки на міста, на людей, зокрема, на енергетичну інфраструктуру, на електрику, "і все це напередодні найхолодніших місяців".

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить заходи підтримки України у війні проти Росії, а також реакцію на конфлікт на Близькому Сході з прем'єр-міністром Кіром Стармером та іншими високопоставленими представниками Великобританії в Лондоні.

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Ентоні Блінкен Сполучені Штати Америки Візит в Україну
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