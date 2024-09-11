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Прем'єр-міністр Латвії приїхала до Києва

Середа 11 вересня 2024 09:30
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Прем'єр-міністр Латвії приїхала до Києва Фото: прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня (mk.gov.lv)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула з робочим візитом в Україну. Її візит триватиме до 13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Латвії.

У рамках поїздки Сіліня проведе зустрічі з українськими посадовцями, а також візьме участь в обговореннях з питань подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляху до вступу до Європейського Союзу і НАТО.

Прем'єр-міністр Латвії наголосив на важливості підтримки українського народу, який «героїчно і самовіддано захищається від зла», захищаючи не тільки свою землю, а й європейські цінності та безпеку. Латвія, за його словами, чітко і непохитно підтримує Україну в боротьбі проти агресора.

Своєю чергою Сіліня опублікувала у соціальній мережі Twitter відео з прибуттям у столицю України.

"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!" - написала вона.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україну з візитом також прибудуть держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС Великобританії Девід Леммі. Вони продемонструють солідарність із Києвом на тлі вторгнення Росії.

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Латвія Візит в Україну
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