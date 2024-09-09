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Саміт Кримської платформи відбудеться 11 вересня, - Зеленський

Понеділок 09 вересня 2024 21:09
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Саміт Кримської платформи відбудеться 11 вересня, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський анонсував саміт Кримської платформи. Він пройде у середу, 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Провів сьогодні кілька нарад із нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня. Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат - Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня", - розповів Зеленський.

За його словами, готують нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради наближення справедливого миру.

"Пам’ятаємо ключову мету - мир для України, для всієї України, для всіх наших людей", - сказав президент.

Саміт Кримської платформи - це міжнародний захід, ініційований Україною, метою якого є консолідація зусиль міжнародної спільноти для деокупації Криму, відновлення територіальної цілісності України та посилення тиску на Росію. На саміті обговорюють правові, економічні, політичні та гуманітарні шляхи повернення Криму під український контроль.

Нагадаємо, минулий саміт Кримської платформи відбувся у Чехії 23 жовтня минулого року. В ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей, які представляють п'ять континентів.

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Володимир Зеленський Крим Кримська платформа
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