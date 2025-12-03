ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський про мирний план: готуємо нові зустрічі в США, все доволі результативно

Україна , Середа 03 грудня 2025 21:23
Зеленський про мирний план: готуємо нові зустрічі в США, все доволі результативно Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марина Балабан

Українська делегація готується до зустрічі в Америці з представниками президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа", - сказав Володимир Зеленський.

За словами українського президента, є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами і Україною, тому в найближчі дні українська команда чекає новин щодо зустрічей, контактів, перемовин.

"Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир", - наголосив Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що зараз світ точно відчуває: можливість закінчити війну є, тому активність у перемовинах треба підкріплювати тиском на Росію.

"Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир", - переконаний глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що зараз важлива дієва участь Європи у захисті України, а також у гарантуванні безпеки після війни.

"Активність максимальна, щоб війну завершити. І з нашого боку – від Української держави – не буде жодних перепон і зволікань. Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі у роботі з партнерами, і всі це відзначають, американська сторона також", - поінформував президент.

Зустріч Умєрова з радниками нацбезпеки країн ЄС

Як стало відомо, у середу, 3 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії, де були присутні й представники ЄС та НАТО.

Умєров зазначив, що розповів колегам про перебіг переговорів у Женеві та Флориді, і наголосив на необхідності того, щоб Європа "залишалась активним учасником" цього процесу, в тому числі у формуванні майбутніх безпекових гарантій.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що українську переговорну групу запросили відвідати США після того, як спецпредставник американського лідера Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

