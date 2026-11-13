"Я теж із 2014 року на війні": Апостол пояснив, чому зараз складно провести демобілізацію
Демобілізація досвідчених військових під час повномасштабної війни може суттєво послабити боєздатність ЗСУ. До цього питання слід підходити конструктивно, обережно та справедливо.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач ДШВ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами.
Його слова пролунали у відповідь на запитання про перспективи демобілізації та необхідність нового суспільного договору щодо військової служби.
За словами Апостола, головна проблема полягає в складності швидкої заміни досвідчених військових, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені бійці.
"Уявіть, що таке для Збройних сил демобілізувати цей навчений особовий склад", - зазначив командувач ДШВ.
Він пояснив, що військо потребує не лише піхотинців та операторів безпілотних систем, але й артилеристів, ремонтників, спеціалістів із забезпечення та інших підготовлених фахівців.
Апостол визнав, що розуміє втому військовослужбовців, які роками перебувають на війні, оскільки сам бере участь у бойових діях із 2014 року.
"Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати", - наголосив він.
Командувач ДШВ додав, що усвідомлює бажання бійців повернутися додому, однак в країні війна і в таких умовах армія поки не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення підготовлених бійців.
Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що за дорученням президента до кінця 2026 року планують поетапне звільнення військових, які перебувають на службі із 2014 та 2022 років.