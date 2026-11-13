ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Я тоже с 2014 года на войне": Апостол объяснил, почему сейчас сложно провести демобилизацию

13:38 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Я тоже с 2014 года на войне": Апостол объяснил, почему сейчас сложно провести демобилизацию Фото: командующий ДШВ Олег Апостол (facebook.com/uaairborne)
Додати як бажане джерело в Google

Демобилизация опытных военных во время полномасштабной войны может ослабить боеспособность ВСУ. К этому вопросу следует подходить конструктивно, осторожно и справедливо.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий ДШВ Олег Апостол во время встречи с журналистами.

Его слова прозвучали в ответ на вопрос о перспективах демобилизации и необходимости нового общественного договора по военной службе.

По словам Апостола, главная проблема заключается в сложности быстрой замены опытных военных, выполняющих критически важные функции в армии на новобранцев, которые были бы так же обучены, как опытные бойцы.

"Представьте, что такое для Вооруженных сил демобилизовать этот обученный личный состав", - отметил командующий ДШВ.

Он пояснил, что войско нуждается не только в пехотинцах и операторах беспилотных систем, но и в артиллеристах, ремонтниках, специалистах по обеспечению и других подготовленных специалистах.

Апостол признал, что понимает усталость военнослужащих, годами находящихся на войне, поскольку сам участвует в боевых действиях с 2014 года.

"Я тоже с 2014 года на войне. Я понимаю это. Но так же я понимаю, что сейчас война. Но мы защищаем свою землю и свою страну. Каждый гражданин должен это осознавать", - подчеркнул он.

Командующий ДШВ добавил, что осознает желание бойцов вернуться домой, однако в стране война и в таких условиях у армии пока нет достаточного кадрового ресурса для масштабного увольнения подготовленных бойцов.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что по поручению президента до конца 2026 года планируют поэтапное увольнение военных, находящихся на службе с 2014 и 2022 годов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Демобилизация Война в Украине
Новости
Как выглядит Институт травматологии в Киеве после атаки дрона (фото, видео)
Как выглядит Институт травматологии в Киеве после атаки дрона (фото, видео)
Аналитика
Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS