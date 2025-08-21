"Я теж герой”: Трамп шокував заявою про себе та Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп, який отримав п'ять відстрочок від призову на військову службу під час війни у В'єтнамі, назвав себе та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу героями війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico.
Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі скандалу через гучну заяву.
Так, у телефонному інтерв’ю консервативному ведучому Марку Левіну він порівняв себе з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та оголосив "військовим героєм" за схвалення авіаударів по іранських ядерних об’єктах.
"Він герой війни. Гадаю, я теж. Це я відправив ці літаки", – сказав Трамп, маючи на увазі атаку на підземні об’єкти Ірану в червні 2025 року, яка, за його словами, мала зупинити ядерну програму Тегерана.
Заява Трампа вийшла дещо скандальною, адже він ніколи не служив у збройних силах. Більше того, Дональд Трамп отримав п'ять відстрочок від призову на війну у В'єтнамі, включаючи медичне звільнення після того, як йому у 22 роки діагностували кісткові шпори на п'ятах.
Зазначимо, що раніше політик уже потрапляв у гучні скандали через висловлювання про ветеранів: у 2015 році він знецінив військовий досвід сенатора Джона Маккейна, а у 2020-му видання The Atlantic повідомило про його зневажливе ставлення до загиблих військових, що Трамп категорично заперечував.
Нагадаємо, Нетаньягу і Трамп обговорили плани наступу Ізраїлю на Газу.
В свою чергу міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив про початок будівництва поселення, що розділить Західний берег річки Йордан та відріже його від Східного Єрусалиму. Це заблокує створення Палестинської держави.
Більше про те, чому Ізраїль планує повністю захопити Сектор Гази - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.