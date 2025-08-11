Нетаньяху і Трамп обговорили плани наступу Ізраїлю на Газу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вони обговорили плани Ізраїлю з узяття під контроль решти опорних пунктів ХАМАС у Секторі Гази, щоб покласти край війні, забезпечивши звільнення заручників і розгромивши ХАМАС", - повідомили в офісі Нетаньяху.

Раніше того самого дня прем'єр Ізраїлю заявив, що новий наступ у Секторі Гази спрямований на знищення двох опорних пунктів ХАМАС, що залишилися.

Причому Нетаньяху назвав це єдиним варіантом, оскільки угруповання відмовляється скласти зброю.

ХАМАС же заявив, що не роззброїться, поки не буде створено незалежну палестинську державу.