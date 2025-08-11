ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нетаньяху і Трамп обговорили плани наступу Ізраїлю на Газу

Понеділок 11 серпня 2025 03:59
UA EN RU
Нетаньяху і Трамп обговорили плани наступу Ізраїлю на Газу Фото: Біньямін Нетаньяху і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорив із президентом США Дональдом Трампом нові плани Ізраїлю щодо наступу на Сектор Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вони обговорили плани Ізраїлю з узяття під контроль решти опорних пунктів ХАМАС у Секторі Гази, щоб покласти край війні, забезпечивши звільнення заручників і розгромивши ХАМАС", - повідомили в офісі Нетаньяху.

Раніше того самого дня прем'єр Ізраїлю заявив, що новий наступ у Секторі Гази спрямований на знищення двох опорних пунктів ХАМАС, що залишилися.

Причому Нетаньяху назвав це єдиним варіантом, оскільки угруповання відмовляється скласти зброю.

ХАМАС же заявив, що не роззброїться, поки не буде створено незалежну палестинську державу.

Ізраїль не має наміру окупувати Газу

Нагадаємо, що днями Ізраїль затвердив план із захоплення міста Газа. Однак Нетаньяху уточнив, що мета полягає не в окупації.

"Наша мета - не окупувати Газу. Наша мета - звільнити Газу, звільнити її від терористів ХАМАС. Війна може закінчиться завтра, якщо ХАМАС складе зброю і звільнить усіх заручників, що залишилися", - сказав він.

Крім того, прем'єр висловився про своє бачення післявоєнного Сектора Газа. Він зазначив, що територія буде демілітаризована, а Ізраїль відповідатиме за безпеку.

Детальніше про заяву прем'єр-міністра Ізраїлю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху ХАМАС Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН