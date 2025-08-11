Нетаньяху і Трамп обговорили плани наступу Ізраїлю на Газу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорив із президентом США Дональдом Трампом нові плани Ізраїлю щодо наступу на Сектор Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Вони обговорили плани Ізраїлю з узяття під контроль решти опорних пунктів ХАМАС у Секторі Гази, щоб покласти край війні, забезпечивши звільнення заручників і розгромивши ХАМАС", - повідомили в офісі Нетаньяху.
Раніше того самого дня прем'єр Ізраїлю заявив, що новий наступ у Секторі Гази спрямований на знищення двох опорних пунктів ХАМАС, що залишилися.
Причому Нетаньяху назвав це єдиним варіантом, оскільки угруповання відмовляється скласти зброю.
ХАМАС же заявив, що не роззброїться, поки не буде створено незалежну палестинську державу.
Ізраїль не має наміру окупувати Газу
Нагадаємо, що днями Ізраїль затвердив план із захоплення міста Газа. Однак Нетаньяху уточнив, що мета полягає не в окупації.
"Наша мета - не окупувати Газу. Наша мета - звільнити Газу, звільнити її від терористів ХАМАС. Війна може закінчиться завтра, якщо ХАМАС складе зброю і звільнить усіх заручників, що залишилися", - сказав він.
Крім того, прем'єр висловився про своє бачення післявоєнного Сектора Газа. Він зазначив, що територія буде демілітаризована, а Ізраїль відповідатиме за безпеку.
