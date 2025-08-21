ua en ru
"Я тоже герой": Трамп шокировал заявлением о себе и Нетаньяху

США, Четверг 21 августа 2025 02:48
"Я тоже герой": Трамп шокировал заявлением о себе и Нетаньяху Фото: Президент США Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп, который получил пять отсрочек от призыва на военную службу во время войны во Вьетнаме, назвал себя и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху героями войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо.

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре скандала из-за громкого заявления.

Так, в телефонном интервью консервативному ведущему Марку Левину он сравнил себя с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и объявил "военным героем" за одобрение авиаударов по иранским ядерным объектам.

"Он герой войны. Думаю, я тоже. Это я отправил эти самолеты", - сказал Трамп, имея в виду атаку на подземные объекты Ирана в июне 2025 года, которая, по его словам, должна была остановить ядерную программу Тегерана.

Заявление Трампа получилось несколько скандальным, ведь он никогда не служил в вооруженных силах. Более того, Дональд Трамп получил пять отсрочек от призыва на войну во Вьетнаме, включая медицинское освобождение после того, как ему в 22 года диагностировали костные шпоры на пятках.

Отметим, что ранее политик уже попадал в громкие скандалы из-за высказываний о ветеранах: в 2015 году он обесценил военный опыт сенатора Джона Маккейна, а в 2020-м издание The Atlantic сообщило о его пренебрежительном отношении к погибшим военным, что Трамп категорически отрицал.

Напомним, Нетаньяху и Трамп обсудили планы наступления Израиля на Газу.

В свою очередь министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о начале строительства поселения, которое разделит Западный берег реки Иордан и отрежет его от Восточного Иерусалима. Это заблокирует создание Палестинского государства.

Больше о том, почему Израиль планирует полностью захватить Сектор Газа - узнайте в материале РБК-Украина.

