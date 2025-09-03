"Я наблюдал": Трамп отреагировал на военный парад в Китае
Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за военным парадом, который провели в Китае. Он назвал его "впечатляющим".
Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.
Трамп заявил, что понимает, почему Китай устроил этот парад. Он признался, что наблюдал за китайским представлением.
"Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, и я за ними наблюдал", - сказал президент США.
Отметим, что на фоне проведения парада в Пекине Трамп поручил подготовку Минобороны к сдерживанию России и Китая. В то же время Трамп сказал, что США не стремятся к конфликту, но обвинил Кремль и Пхеньян в желании "сговориться против США".
Напомним, 3 сентября в Пекине провели военный парад в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и во Второй мировой войне. На мероприятии показали новейшую технику и оружие армии КНР.
Кроме китайского лидера Си Цзиньпина на параде присутствовали, среди прочих, российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. Три лидера расположились по соседству во время торжеств.