"Я наблюдал": Трамп отреагировал на военный парад в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за военным парадом, который провели в Китае. Он назвал его "впечатляющим".

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

Трамп заявил, что понимает, почему Китай устроил этот парад. Он признался, что наблюдал за китайским представлением. "Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, и я за ними наблюдал", - сказал президент США.