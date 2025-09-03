ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Я наблюдал": Трамп отреагировал на военный парад в Китае

США, Среда 03 сентября 2025 19:28
UA EN RU
"Я наблюдал": Трамп отреагировал на военный парад в Китае Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за военным парадом, который провели в Китае. Он назвал его "впечатляющим".

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

Трамп заявил, что понимает, почему Китай устроил этот парад. Он признался, что наблюдал за китайским представлением.

"Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, и я за ними наблюдал", - сказал президент США.

Отметим, что на фоне проведения парада в Пекине Трамп поручил подготовку Минобороны к сдерживанию России и Китая. В то же время Трамп сказал, что США не стремятся к конфликту, но обвинил Кремль и Пхеньян в желании "сговориться против США".

Напомним, 3 сентября в Пекине провели военный парад в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и во Второй мировой войне. На мероприятии показали новейшую технику и оружие армии КНР.

Кроме китайского лидера Си Цзиньпина на параде присутствовали, среди прочих, российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. Три лидера расположились по соседству во время торжеств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Пекин
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике