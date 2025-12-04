"Я сказав йому кілька речей": Трамп про свій тиск на президента Венесуели

Зокрема, один із журналістів запитав, чи зв'язувався Трамп знову з Мадуро і чи працює його "кампанія тиску" на венесуельського лідера. У відповідь президент сказав таке:

"Самі скажіть. Працює? Це не компанія тиску. Це, я думаю, набагато більше. Але я коротко з ним поговорив. Просто сказав йому кілька речей. Подивимося, що з цього вийде", - зазначив Трамп.

Також він укотре заявив, що Венесуела надсилає до США наркотики і відправляє людей, яких не повинна відправляти.

"Вони прислали нам... вони спустошили свої в'язниці, відправивши людей у нашу країну", - резюмував глава Білого дому.