"Я сказал ему пару вещей": Трамп о своем давлении на президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро сказал ему "пару вещей". Комментарий прозвучал на фоне якобы усилий убрать венесуэльского лидера с поста и выслать в другую страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В частности, один из журналистов спросил, связывался ли Трамп снова с Мадуро и работает ли его "кампания давления" на венесуэльского лидера. В ответ президент сказал следующее:
"Сами скажите. Работает? Это не компания давления. Это, я думаю, гораздо большее. Но я коротко с ним поговорил. Просто сказал ему пару вещей. Посмотрим, что из этого выйдет", - отметил Трамп.
Также он в очередной раз заявил, что Венесуэла посылает в США наркотики и отправляет людей, которых не должна отправлять.
"Они прислали нам... они опустошили свои тюрьмы, отправив людей в нашу страну", - резюмировал глава Белого дома.
Напомним, в течение 2025 года США значительно активизировали свое военное присутствие в Карибском море и восточной части Тихого океана, нанося удары по подозреваемым в контрабанде наркотиков судам.
Из последнего - в середине ноября Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии (фактически возле Венесуэлы). Также он заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.
Эти и другие факторы создали давление на Мадуро и его окружение. Тем более, условно главным "наркобароном" президент США "назначил" именно его.
Недавно СМИ писали, что 21 ноября между Трампом и Мадуро состоялся телефонный разговор. Спустя небольшой промежуток времени медиа стали публиковать разные утечки этих переговоров.
Как писало WSJ, Трамп пригрозил Мадуро применить силу, если тот не покинет пост добровольно. Согласно Reuters, американский лидер дал главе Венесуэлы время покинуть страну до 28 ноября, после чего на следующий день объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.
Источники New York Post говорят, что администрация Трампа усиливает военное и политическое давление, чтобы заставить таки Мадуро уйти. Причем госсекретарь США Марко Рубио предложит рассмотреть возможность переезда лидера Венесуэлы в Катар.
По даным CNN, Мадуро якобы готов уйти в отставку, однако не ранее чем через 18 месяцев.