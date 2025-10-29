"Я думав, це буде найпростіше": Трамп про війну в Україні та стосунки з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та Росією буде неодмінно врегульована. За його словами, це єдиний конфлікт, який досі не вдалося завершити, хоча він вважав його найпростішим через "теплі стосунки з Путіним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента.