"Я не диктатор і не починав війну": Зеленський відповів на ранні звинувачення Трампа

Президент України Володимир Зеленський знову прокоментував ранні неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа про те, що він нібито диктатор і винен у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для BBC .

Під час бесіди ведучий запитав президента про часто суперечливі заяви Трампа, нагадавши, що той якось звинуватив українського лідера в тому, що він "диктатор і почав війну", повторивши по суті заяви глави Кремля Володимира Путіна.

Зеленський після цього розсміявся і сказав таке:

"Я не диктатор, і я не починав війну, ось і все", - відповів він.

Також в інтерв'ю було порушено тему переговорів. Зокрема, візити спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви і ризик того, що США можуть піддатися на російські наративи.

Зеленський наголосив, що Віткофф частіше бачиться з українською стороною, ніж із росіянами. Ба більше, він мав із Трампом більше зустрічей, ніж Путін.

"Сьогодні я не можу стверджувати це напевно... Тому що Віткофф каже протилежне: що з українською стороною він зустрічався частіше, ніж із росіянами. Це його слова. Дійсно, у мене було багато зустрічей із президентом Трампом, тоді як у президента Трампа була лише одна зустріч із Путіним", - заявив президент.

Крім цього Зеленський додав, що вважає, що США повинні росіян зупиняти, а не намагатися їм догодити, оскільки Москва все одно буде брехати.

"Їх (росіян - ред.) хвилюють тільки власні інтереси", - резюмував Зеленський.