Путін уже почав Третю світову війну: Зеленський пояснив, що потрібно робити
Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Кремля Володимир Путін уже розпочав Третю світову війну. Зараз завдання полягає в тому, щоб не дати їй стати широкомасштабною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для BBC.
Читайте також: Що треба мати вдома на випадок Третьої світової: список від експерта з виживання
Під час бесіди ведучий зазначив, що колишній президент США Джо Байден під час правління був занепокоєний ядерними погрозами Путіна і страхом Третьої світової війни. На запитання, чи думає так само нинішній президент Дональд Трамп, Зеленський відповів так:
"У нас різні погляди на Третю світову війну. Я вважаю, що Путін уже її розпочав. Питання тільки в тому, скільки територій він зможе захопити і як його зупинити", - сказав президент.
Він пояснив, що це питання стоїть не тільки тому, що Росія не повинна перемогти, а й з тієї причини, що РФ хоче нав'язати світові інший спосіб життя і змінити життя, яке люди обрали для себе.
"Тому я вважаю і давно вважаю, що Путін уже розпочав цю війну і (наша задача - ред.) не допустити її переростання в широкомасштабну Третю світову війну", - резюмував Зеленський.
Третя світова війна
Нагадаємо, після повернення на президентський пост, лідер США Дональд Трамп неодноразово говорив, що якби не він, то війна Росії проти України переросла б у Третю світову війну. Пізніше в жовтні 2025 року він знову повторив, що світової війни не буде.
До слова, у серпні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, щопродовження постачання зброї Україні - це єдина надія уникнути Третьої світової війни. Він переконаний, що зупинити Росію можна лише підтримкою України.