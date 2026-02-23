ua en ru
Пн, 23 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін уже почав Третю світову війну: Зеленський пояснив, що потрібно робити

Понеділок 23 лютого 2026 04:12
UA EN RU
Путін уже почав Третю світову війну: Зеленський пояснив, що потрібно робити Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Кремля Володимир Путін уже розпочав Третю світову війну. Зараз завдання полягає в тому, щоб не дати їй стати широкомасштабною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для BBC.

Читайте також: Що треба мати вдома на випадок Третьої світової: список від експерта з виживання

Під час бесіди ведучий зазначив, що колишній президент США Джо Байден під час правління був занепокоєний ядерними погрозами Путіна і страхом Третьої світової війни. На запитання, чи думає так само нинішній президент Дональд Трамп, Зеленський відповів так:

"У нас різні погляди на Третю світову війну. Я вважаю, що Путін уже її розпочав. Питання тільки в тому, скільки територій він зможе захопити і як його зупинити", - сказав президент.

Він пояснив, що це питання стоїть не тільки тому, що Росія не повинна перемогти, а й з тієї причини, що РФ хоче нав'язати світові інший спосіб життя і змінити життя, яке люди обрали для себе.

"Тому я вважаю і давно вважаю, що Путін уже розпочав цю війну і (наша задача - ред.) не допустити її переростання в широкомасштабну Третю світову війну", - резюмував Зеленський.

Третя світова війна

Нагадаємо, після повернення на президентський пост, лідер США Дональд Трамп неодноразово говорив, що якби не він, то війна Росії проти України переросла б у Третю світову війну. Пізніше в жовтні 2025 року він знову повторив, що світової війни не буде.

До слова, у серпні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, щопродовження постачання зброї Україні - це єдина надія уникнути Третьої світової війни. Він переконаний, що зупинити Росію можна лише підтримкою України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання
Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"