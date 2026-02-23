ua en ru
Пн, 23 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський назвав дві причини, чому Україна не може зараз повернути власні території

Понеділок 23 лютого 2026 04:42
UA EN RU
Зеленський назвав дві причини, чому Україна не може зараз повернути власні території Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Україна не може зараз зайнятись питанням деокупації територій по двом причинам - брак людей, особового складу на війні, а також нестача зброї.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

За його словами, Україна згодом поверне території - це лише питання часу. Однак наразі цього не можна зробити через перевагу РФ у чисельності армії.

"Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей - мільйони, адже російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У нас не вистачило б людей. А що таке земля без людей? Чесно кажучи - нічого", - пояснив Зеленський.

Він також зауважив, що Україна наразі не має достатньої кількості озброєння для швидкого звільнення всіх окупованих територій.

"Це залежить не лише від нас, а й від наших партнерів. Станом на сьогодні цього немає", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що повернення до справедливих кордонів 1991 року - це без сумніву перемога справедливості для України.

Нагадаємо, раніше озвучувалось, скільки території Росія окупувала в України з початку повномасштабнрї війни.

Щодо мирних переговорів, вони пройдуть знову в Женеві найближчим часом - Зеленський анонсував і перемовини, і обмін полоненими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання
Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"