Рабства немає: Зеленський зробив заяву щодо виїзду українців за кордон

В Україні "немає рабства", тому всі, хто не підлягає мобілізації та має дозвіл, можуть вільно виїздити за кордон в будь-який час.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту 8 лютого.

"Рабства в Україні немає... І ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, вони мають право поїхати. Ті хто хочуть, вони можуть їхати", - сказав він.

Пр цьому Зеленський зазначив, що держава більше сфокусована на людях, які повертаються додому, або залишаються тут, нікуди не виїжджаючи. Щодо повернення з-за кордону - тут, на думку президента, потрібно діяти не закликами, а умовами життя.

"Ті люди, які поїхали, будуть повертатися. Люди з технічною освітою — це відновлення держави. Всі знадобляться. Треба відновлюватися технічно, технолічно. І енергетика, і сільське господарство. Але технології передусім", - пояснив він.

Президент також додав, що люди, які люблять свою країну, все одно повертаються додому. Щоб захищати її від російських окупантів та відновлювати після війни.

"Якщо вони віку такого, що треба захищати державу, вони захищають свою державу. І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити", - резюмував Зеленський.