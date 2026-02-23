"Я не диктатор и не начинал войну": Зеленский ответил на ранние обвинения Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский вновь прокомментировал ранние неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа о том, что он якобы диктатор и виновен в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для BBC .

В ходе беседы ведущий спросил президента о часто противоречивых заявлениях Трампа, напомнив, что тот как-то обвинил украинского лидера в том, что он "диктатор и начал войну", повторив по сути заявления главы Кремля Владимира Путина.

Зеленский после этого рассмеялся и сказал следующее:

"Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все", - ответил он.

Также в интервью была затронута тема переговоров. В частности, визиты спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву и риск того, чтобы США могут поддаться на российские наративы.

Зеленский подчеркнул, что Уиткофф чаще видится с украинской стороной, чем с россиянами. Более того, он имел с Трампом больше встреч, чем Путин.

"Сегодня я не могу утверждать это наверняка... Потому что Уиткофф говорит обратное: что с украинской стороной он встречался чаще, чем с россиянами. Это его слова. Действительно, у меня было много встреч с президентом Трампом, тогда как у президента Трампа была лишь одна встреча с Путиным", - заявил президент.

Помимо этого Зеленский добавил, что считает, что США должны россиян останавливать, а не пытаться им угодить, поскольку Москва все равно будет лгать.

"Их (россиян - ред.) волнуют только собственные интересы", - резюмировал Зеленский.