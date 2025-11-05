"Я давно не реагую": Рютте поглузував з Путіна та його погроз ядерною зброєю

Нагадаємо, Путін під час засідання ради безпеки Росії 5 листопада заявив, що РФ, мовляв, негайно почне підготовку до "повномасштабних ядерних випробувань". А так званий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов вигадав, що США під час навчань Global Thunder у жовтні 2025 року нібито відпрацьовували удари ядерним озброєнням по російській території.

При цьому в Кремлі почали виправдовуватися після того, як заяву Путіна опублікували ЗМІ. Речник Кремля Дмитро Пєсков поспішив заявити пропагандистам про те, що мова йшла не про відновлення випробувань, а про "оцінку доцільності".

Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив про те, що Сполучені Штати планують проведення ядерних випробувань. За його словами, "інші країни" вже зробили це, тому й США повинні почати. Після цього армія США 5 листопада провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.