"Я давно не реагирую": Рютте посмеялся над Путиным и его угрозами ядерным оружием

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посмеялся над российским диктатором Владимиром Путиным и его "ядерными угрозами". Он отметил, что давно перестал обращать на заявления Путина внимание.
Об этом сообщает со ссылкой на Digi24.
Во время встречи с румынским президентом Никушором Даном журналисты спросили Рютте, будет ли реакция НАТО на созыв российского совета безопасности и угрозы российского диктатора о "возобновлении ядерных испытаний". В ответ Рютте открыто посмеялся над Путиным.
"Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует", - пренебрежительно ответил генсек НАТО.
Напомним, Путин во время заседания совета безопасности России 5 ноября заявил, что РФ, мол, немедленно начнет подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". А так называемый министр обороны России Андрей Белоусов придумал, что США во время учений Global Thunder в октябре 2025 года якобы отрабатывали удары ядерным вооружением по российской территории.
При этом в Кремле начали оправдываться после того, как заявление Путина опубликовали СМИ. Спикер Кремля Дмитрий Песков поспешил заявить пропагандистам о том, что речь шла не о возобновлении испытаний, а об "оценке целесообразности".
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о том, что Соединенные Штаты планируют проведение ядерных испытаний. По его словам, "другие страны" уже сделали это, поэтому и США должны начать. После этого армия США 5 ноября провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.