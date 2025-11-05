Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"

Росія почне підготовку до "повномасштабних ядерних випробувань". Диктатор Володимир Путін доручив чиновникам зайнятися цим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС і " Коммерсантъ ".

Під час наради постійних членів ради безпеки РФ мова зайшла про ядерну зброю.

"Вважаю за доцільне підготовку до повномасштабних ядерних випробувань почати негайно. Готовність сил центрального полігону на архіпелазі Нова Земля дає змогу забезпечити проведення в стислі терміни", - заявив міністр оборони Андрій Бєлоусов, звертаючись до Путіна.

У відповідь диктатор почав роздавати накази своїм підлеглим.

"Доручаю МЗС, Міноборони РФ, спеціальним службам і відповідним цивільним відомствам зробити все, щоб зібрати додаткову інформацію з цього питання, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки і внести узгоджені пропозиції щодо можливого початку робіт із підготовки випробувань ядерної зброї", - заявив він.

За його словами, якщо США або інші держави-учасниці договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань проведуть такі випробування, то і Росія "повинна буде відповідним чином вжити адекватну відповідь".

Варто зауважити, що протягом останніх тижнів Путін неодноразово хвалився успішними випробуваннями "нової" російської зброї. Йшлося про ракету "Буревісник" з ядерною установкою і підводний дрон "Посейдон" з ядерною установкою.