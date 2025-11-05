Вже здають назад? У Путіна пояснили заяву про ядерні випробування

В Кремлі почали виправдовуватися після того, як російський диктатор Володимир Путін дав наказ "відновити ядерні випробування". Там заявили, що про відновлення випробувань нібито й не велося - а мова йшла про інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Кремля Дмитра Пєскова для російської пропаганди.

Також прессекретар Кремля не назвав жодних термінів цього так званого "опрацювання доцільності" - заявивши пропагандистам, що конкретних термінів диктатор, мовляв, "не оголошував". Пєсков тільки додав, що "аналізувати доцільність" будуть стільки, скільки буде потрібно "для розумінь намірів США".

“Хочу підкреслити, що Путін не давав указу розпочинати підготовку ядерних випробувань. Путін доручив пропрацювати питання доцільності підготовки до таких випробувань. Цим зараз і займатимуться”, - заявив Пєсков.

Зазначимо, 4 листопада під час засідання російської ради безпеки диктатор Володимир Путін заявив, що Росія почне підготовку до "повномасштабних ядерних випробувань". Диктатор наказав російським чиновникам почати готувати ці випробування.

Не менш хворі заяви під час цього засідання зробив так званий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. Він вигадав, що США під час навчань Global Thunder у жовтні 2025 року нібито відпрацьовували удари ядерним озброєнням по російській території.

Чому в Кремлі істерика

Заяви Путіна та одного з його поплічників пролунали на тлі того, що президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив про те, що його країна відновить проведення ядерних випробувань. Трамп сказав, що буквально змушений був ухвалити таке рішення, оскільки "інші країни" вже відновили ядерні випробування - вочевидь маючи на увазі РФ та союзний Кремлю Китай.

Старт цьому "змаганню" дав саме Путін: наприкінці жовтні диктатор розповів про "успішні випробування" ракети "Буревісник", яка нібито "обладнана ядерною установкою". Також диктатор заявив про те, що Росія нібито провела успішні випробування підводного дрона "Посейдон" - теж нібито з "ядерною установкою".

Американські військові 5 листопада провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка є головним важким носієм ядерної зброї США. Випробування пройшли вдало.