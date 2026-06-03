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X копіює TikTok: як працюють відеореакції на пости

15:12 03.06.2026 Ср
3 хв
Новою функцією наразі можуть скористатися лише власники iPhone
aimg Ольга Завада
X намагається залучити авторів контенту відеоформатом (фото: Unsplash)

Соцмережа X офіційно запустила нову функцію під назвою React with Video, яка дозволяє записувати візуальні відповіді на вже наявні публікації. Розробники позиціонують інструмент як сучасну та більш емоційну альтернативу традиційним репостам або цитуванням.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пост CEO з продуктів X Нікіти Біра.

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Коментування та аналітика завжди були основою текстової культури Twitter-X, однак тепер компанія намагається наздогнати сучасні візуальні тренди, запозичуючи успішний досвід конкурентів.

Як працює функція React with Video

Новий інструмент майже повністю копіює популярну функцію відеовідповідей, яка існує у TikTok ще з 2021 року. Під час натискання на кнопку репосту користувачі тепер можуть увімкнути фронтальну камеру та записати свій коментар.

Система пропонує кілька режимів відображення:

Розділений екран (split-screen): оригінальний пост і відео автора розміщуються поруч.

Зелений екран (green screen): текст або картинка першоджерела накладається як тло заднього плану, а обличчя спікера з'являється поверх нього.

Наразі функція доступна виключно для власників мобільних пристроїв на базі iOS. Представники X запевнили, що реліз для операційної системи Android та вебверсії клієнта відбудеться найближчим часом.

"Закручування гайок" для безкоштовних профілів

Паралельно з оновленням інтерфейсу X суттєво знизив корисність платформи для людей, які не платять за преміум-функції.

Компанія запровадила радикальне скорочення добової активності для безкоштовних профілів. Якщо раніше звичайний користувач міг публікувати до 2400 повідомлень на день, то тепер ліміт становить 50 постів на добу.

Кількість можливих відповідей (коментарів) під чужими дописами теж обмежили - не більше 200 на день.

Інші зміни в інтерфейсі та видалення функцій

Останнім часом команда Ілона Маска демонструє високу інтенсивність оновлень, експериментуючи з різними інструментами. Серед позитивних нововведень - поява кастомних стрічок новин (таймлайнів) та функція тимчасового блокування (snooze) специфічних тем або ключових слів на термін до 24 годин.

Це дозволяє користувачам очистити свій простір від спойлерів чи неприємного контенту.

Водночас платформа безжально позбувається непопулярних сервісів. X повністю ліквідував функцію "Спільноти" (Communities), яка так і не змогла завоювати серйозну популярність серед аудиторії за весь час свого існування.

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Ілон Маск