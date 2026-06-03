X копирует TikTok: как работают видеореакции на посты

Соцсеть X официально запустила новую функцию под названием React with Video, которая позволяет записывать визуальные ответы на уже имеющиеся публикации. Разработчики позиционируют инструмент как современную и более эмоциональную альтернативу традиционным репостам или цитированию.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост CEO по продуктам X Никиты Бира.
Комментирование и аналитика всегда были основой текстовой культуры Twitter-X, однако теперь компания пытается догнать современные визуальные тренды, заимствуя успешный опыт конкурентов.
Новый инструмент почти полностью копирует популярную функцию видеоответов, которая существует в TikTok еще с 2021 года. При нажатии на кнопку репоста пользователи теперь могут включить фронтальную камеру и записать свой комментарий.
Система предлагает несколько режимов отображения:
Разделенный экран (split-screen): оригинальный пост и видео автора размещаются рядом.
Зеленый экран (green screen): текст или картинка первоисточника накладывается как фон заднего плана, а лицо спикера появляется поверх него.
Сейчас функция доступна исключительно для владельцев мобильных устройств на базе iOS. Представители X заверили, что релиз для операционной системы Android и веб-версии клиента состоится в ближайшее время.
Параллельно с обновлением интерфейса X существенно снизил полезность платформы для людей, которые не платят за премиум-функции.
Компания ввела радикальное сокращение суточной активности для бесплатных профилей. Если раньше обычный пользователь мог публиковать до 2400 сообщений в день, то теперь лимит составляет 50 постов в сутки.
Количество возможных ответов (комментариев) под чужими сообщениями тоже ограничили - не более 200 в день.
В последнее время команда Илона Маска демонстрирует высокую интенсивность обновлений, экспериментируя с различными инструментами. Среди положительных нововведений - появление кастомных лент новостей (таймлайнов) и функция временной блокировки (snooze) специфических тем или ключевых слов на срок до 24 часов.
Это позволяет пользователям очистить свое пространство от спойлеров или неприятного контента.
В то же время платформа безжалостно избавляется от непопулярных сервисов. X полностью ликвидировал функцию "Сообщества" (Communities), которая так и не смогла завоевать серьезную популярность среди аудитории за все время своего существования.
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