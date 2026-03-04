ua en ru
WSJ з’ясувало, хто збив три літаки США над Кувейтом

Середа 04 березня 2026 08:46
WSJ з’ясувало, хто збив три літаки США над Кувейтом Фото: три літаки США F-15 над Кувейтом помилково збив реактивний винищувач (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Реактивний винищувач Кувейту помилково збив три американські літаки F-15 під час військової операції "Епічна лють".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також: Ціна "Епічної люті": Пентагон оприлюднив імена загиблих військових у війні з Іраном

За даними джерел WSJ, кувейтський пілот винищувача F/A-18 помилково ідентифікував союзників як цілі та випустив по них три ракети.

"Пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися", - розповів один зі співрозмовників видання.

Як повідомив інший співрозмовник WSJ, незадовго до цього іранські безпілотники порушили повітряний простір Кувейту. Один із дронів атакував тактичний центр у торговому порту, внаслідок чого загинули 6 американських військовослужбовців.

Саме через це кувейтські офіційні особи перебували у стані максимальної бойової готовності. Коли радари зафіксували наближення літаків, по них одразу відкрили вогонь.

Представник Центрального командування США відмовився від коментарів.

Наразі триває розслідування інциденту і офіційна причина катастрофи може змінитися.

Що відомо про F-15E

F-15E Strike Eagle - це багатоцільовий винищувач-бомбардувальник виробництва США, створений на базі F-15.

Літак призначений для завдання ударів по наземних цілях, але здатний ефективно вести повітряний бій.

F-15E перебуває на озброєнні ВПС США з кінця 1980-х років і активно застосовувався в операціях на Близькому Сході.

Він може нести широкий спектр високоточної зброї та має велику дальність польоту завдяки додатковим паливним бакам. Екіпаж складається з двох осіб - пілота та офіцера систем озброєння.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 2 березня стало відомо, що США втратили одразу кілька бойових літаків у небі над Кувейтом.

Центральне командування Збройних сил США повідомило, що три винищувачі F-15E Strike Eagle, які брали участь в операції "Епічна лють" на території Ірану, були помилково збиті кувейтською ППО через інцидент із "дружнім вогнем". Це сталося 1 березня о 23:03 за східним часом.

Усі шестеро членів екіпажів катапультувалися, були врятовані та перебувають у стабільному стані. Кувейт визнав факт інциденту.

Сполучені Штати Америки Іран Кувейт
Новини
