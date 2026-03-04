WSJ выяснило, кто сбил три самолета США над Кувейтом
Реактивный истребитель Кувейта по ошибке сбил три американских самолета F-15 во время военной операции "Эпическая ярость".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Читайте также: Цена "Эпической ярости": Пентагон обнародовал имена погибших военных в войне с Ираном
По данным источников WSJ, кувейтский пилот истребителя F/A-18 ошибочно идентифицировал союзников как цели и выпустил по ним три ракеты.
"Пилот F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам. Все три американских самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались", - рассказал один из собеседников издания.
Как сообщил другой собеседник WSJ, незадолго до этого иранские беспилотники нарушили воздушное пространство Кувейта. Один из дронов атаковал тактический центр в торговом порту, в результате чего погибли 6 американских военнослужащих.
Именно поэтому кувейтские официальные лица находились в состоянии максимальной боевой готовности. Когда радары зафиксировали приближение самолетов, по ним сразу открыли огонь.
Представитель Центрального командования США отказался от комментариев.
Сейчас продолжается расследование инцидента и официальная причина катастрофы может измениться.
Что известно о F-15E
F-15E Strike Eagle - это многоцелевой истребитель-бомбардировщик производства США, созданный на базе F-15.
Самолет предназначен для нанесения ударов по наземным целям, но способен эффективно вести воздушный бой.
F-15E состоит на вооружении ВВС США с конца 1980-х годов и активно применялся в операциях на Ближнем Востоке.
Он может нести широкий спектр высокоточного оружия и имеет большую дальность полета благодаря дополнительным топливным бакам. Экипаж состоит из двух человек - пилота и офицера систем вооружения.
Что предшествовало
Напомним, утром 2 марта стало известно, что США потеряли сразу несколько боевых самолетов в небе над Кувейтом.
Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что три истребителя F-15E Strike Eagle, которые участвовали в операции "Эпическая ярость" на территории Ирана, были ошибочно сбиты кувейтской ПВО из-за инцидента с "дружественным огнем". Это произошло 1 марта в 23:03 по восточному времени.
Все шесть членов экипажей катапультировались, были спасены и находятся в стабильном состоянии. Кувейт признал факт инцидента.