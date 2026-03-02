ua en ru
Удар по своїм? У США підтвердили втрату трьох винищувачів над Кувейтом

Понеділок 02 березня 2026 13:41
UA EN RU
Удар по своїм? У США підтвердили втрату трьох винищувачів над Кувейтом Фото: США підтвердили втрату трьох винищувачів над Кувейтом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Сполучених Штатах підтвердили втрату трьох винищувачів F-15E у повітряному просторі Кувейту. Не виключено, що літаки були збиті "дружніми" системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Центрального командування США.

Читайте також: "Заплатить високу ціну": Ізраїль назвав наступну мішень після вбивства Хаменеї

"1 березня о 23:03 за східним часом три американські винищувачі F-15E Strike Eagle, що летіли на підтримку операції "Епічна лють", були збиті над Кувейтом", - повідомили у Центральному командуванні США.

Зазначається, що літаки, ймовірно, були знищені "дружнім вогнем".

Раніше у Міноборони Кувейту повідомили, що кілька американських військових літаків "потерпіли авіакатастрофу" у повітряному просторі Кувейту, всі члени екіпажу вижили.

Також відомо, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, екіпажі вже доставлено до лікарень.

Що відомо про F-15E

F-15E Strike Eagle – це американський двомісний багатоцільовий винищувач, створений на базі F-15. Він був розроблений у 1980-х роках для завдання авіаударів по високозахищених цілях без застосування літаків супроводження чи радіоелектронної боротьби.

Літаки цього типу застосовувалися в бойових операціях на території Іраку, Югославії, Афганістану, Ємену та Лівії.

Основний користувач літаків цього типу – це американські повітряні сили, крім того F-15E поставлявся на експорт в Ізраїль, Саудівську Аравію, Південну Корею та Сингапур. Загалом вироблено близько 500 літаків цього типу.

Військова операція проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль спільно з США завдали серію ударів по Ірану. За словами президента Дональда Трампа, США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму.

За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Сполучені Штати Америки Кувейт Іран
