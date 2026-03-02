Удар по своїм? У США підтвердили втрату трьох винищувачів над Кувейтом

У Сполучених Штатах підтвердили втрату трьох винищувачів F-15E у повітряному просторі Кувейту. Не виключено, що літаки були збиті "дружніми" системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Центрального командування США.

"1 березня о 23:03 за східним часом три американські винищувачі F-15E Strike Eagle, що летіли на підтримку операції "Епічна лють", були збиті над Кувейтом", - повідомили у Центральному командуванні США.

Зазначається, що літаки, ймовірно, були знищені "дружнім вогнем".

Раніше у Міноборони Кувейту повідомили, що кілька американських військових літаків "потерпіли авіакатастрофу" у повітряному просторі Кувейту, всі члени екіпажу вижили.

Також відомо, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, екіпажі вже доставлено до лікарень.

Що відомо про F-15E

F-15E Strike Eagle – це американський двомісний багатоцільовий винищувач, створений на базі F-15. Він був розроблений у 1980-х роках для завдання авіаударів по високозахищених цілях без застосування літаків супроводження чи радіоелектронної боротьби.

Літаки цього типу застосовувалися в бойових операціях на території Іраку, Югославії, Афганістану, Ємену та Лівії.

Основний користувач літаків цього типу – це американські повітряні сили, крім того F-15E поставлявся на експорт в Ізраїль, Саудівську Аравію, Південну Корею та Сингапур. Загалом вироблено близько 500 літаків цього типу.