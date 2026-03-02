ua en ru
США зранку втратили одразу кілька літаків у небі Кувейту

Понеділок 02 березня 2026 11:06
США зранку втратили одразу кілька літаків у небі Кувейту Фото: США втратили кілька літаків у небі Кувейту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військові сили Сполучених Штатів сьогодні зранку, 2 березня, втратили одразу кілька літаків. Попередньо, вони були збиті у небі Кувейту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Кувейту.

Зазначається, що кілька американських військових літаків "потерпіли авіакатастрофу" у повітряному просторі Кувейту, всі члени екіпажу вижили.

Також відомо, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, евакуювавши екіпажі та доставивши їх до лікарні для медичного обстеження та лікування. Усі пілоти збитих літаків знайдені, їх стан стабільний.

У Міноборони Кувейту додали, що триває пряма координація з військовими США щодо обставин інциденту, а також впроваджуються "спільні технічні процедури".

У оборонному відомстві також підтвердили, що розпочато розслідування, яке повинно визначити причину катастрофи.

Що передувало

Як відомо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. У Тель-Авіві заявили, що головна мета ударів - не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп своєю чергою повідомив про намір знищити іранський флот і оборонну промисловість, а також закликав громадян країни повалити чинний режим.

Згодом стало відомо про загибель верховного лідера Ірану - аятоли Алі Хаменеї, щонайменше чотирьох членів його родини, а також низки високопоставлених чиновників країни. Усі вони загинули внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю.

Сьогодні зранку, 2 березня, Ізраїль оголосив про початок наступальної кампанії проти терористичного угруповання "Хезболла" у Лівані. Операція може тривати кілька днів.

