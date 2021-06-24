WSJ: После вывода войск США правительство Афганистана не продержится больше года

Правительство Афганистана может не выдержать движения "Талибан" уже через полгода-год после ухода американских военны х. Террористы сейчас захватывают районы страны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведчиков внутри властей США.

В то же время, некоторые официальные лица заявили, что правительство Афганистана может не продержаться и трех месяцев под натиском Талибана.

Согласно предыдущему анализу разведки, правительство Афганистана могло продержаться около двух лет.