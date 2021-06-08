Афганистан готовится к атаке талибов после отвода войск США

Афганские солдаты готовятся к атакам талибов после отвода войск США . Талибы окружают позиции полиции и армии и вторгаются на территорию, контролируемую правительством.

Талибан готовится к крупномасштабному наступлению на крупные населенные пункты в Афганистане. Повстанцы пока окружают позиции полиции и армии и выжидают, когда последние войска США покинут территорию .

Издание сообщает, что с прекращением поддержки из воздуха в течение нескольких недель правительственные силы Афганистана теряют преимущество в конфликте. Полицейские подразделения заявляют, что не продержатся долго без авиации и тяжелого вооружения.