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В Пентагоне заявили, что вывод войск США из Афганистана идет с опережением графика

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Вашингтон, Четверг 27 мая 2021 21:01
В Пентагоне заявили, что вывод войск США из Афганистана идет с опережением графика Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вывод американских войск из Афганистана идет по плану и даже с опережением графика. По данным Центрального командования ВС США, страну уже покинули около 25% военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Он отметил, что президент США Джо Байден распорядился вывести американские войска из Афганистана к сентябрю текущего года. "Я могу доложить вам, что вывод идет по плану и даже с небольшим его опережением", - отметил Ллойд Остин.

Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, по состоянию на 24 мая Афганистан покинуло от 16% до 25% американских военных. Вывоз личного состава и техники осуществляется транспортными самолетами Boeing C-17 Globemaster. Властям страны передано более 10 тысяч единиц оборудования.

В Центральном командовании уточнили, что по соображениям безопасности данные о выводе американских войск из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.

Напомним, к концу апреля Афганистан покинули уже около 100 американских военных. Полностью вывести войска из Афганистана США планирует до сентября.

Отметим, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

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