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WSJ: після виведення військ США уряд Афганістану не протримається більше року

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Афганістан, Четвер 24 червня 2021 07:01
WSJ: після виведення військ США уряд Афганістану не протримається більше року Фото: США виведуть війська з Афганістану (pexels)
Автор: Даша Харченко

Уряд Афганістану може не витримати руху "Талібан" вже через півроку-рік після відходу американських військових. Терористи зараз захоплюють райони країни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані розвідників всередині влади США.

Водночас деякі офіційні особи заявили, що уряд Афганістану може не протриматися і трьох місяців під натиском Талібану.

Згідно з попереднім аналізом розвідки, уряд Афганістану міг протриматися близько двох років.

Напередодні повідомлялося, що терміни виведення американських військових з Афганістану не зміняться. Водночас Афганістан зіткнувся з масштабним наступом бойовиків терористичної організації "Талібан" в більшості своїх провінцій. Таліби вже захопили щонайменше 30 афганських районів. Наступ талібів почався на тлі виведення американського військового контингенту з території Афганістану. Бойовики наступають в 28 з 34 провінцій Афганістану, а в останні тижні таліби почали нападати і на інші території.

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