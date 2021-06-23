Сроки вывода американских военных из Афганистана не изменятся, - Псаки

По ее словам, в пятницу, 25 июня, президент США Джо Байден на переговорах с афганским президентом Ашрафом Гани "подтвердит свои обязательства работать с правительством Афганистана, чтобы продолжать оказывать гуманитарную поддержку, а не только обеспечивать безопасность".

"Не ожидается, что сроки вывода войск к сентябрю изменятся. Они, конечно же, контролируются нашим министерством обороны", - отметила Псаки.

Она также рассказала, что США начинают в ближайшее время эвакуировать часть граждан Афганистана, оказывавших помощь американским войскам и работавших прежде всего переводчиками.

"Это люди, которые сыграли невероятно мужественную роль в оказании помощи Соединенным Штатам в различные периоды нашей недавней истории. Мы оформляем и выводим людей рекордными темпами. В настоящее время мы работаем с Конгрессом над рационализацией некоторых требований, которые замедляют этот процесс. Мы проводим тщательное планирование потенциальной эвакуации, если она станет необходимой", - добавила Псаки.