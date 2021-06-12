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Место на полет в космос с Безосом продали за 28 млн долларов

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Суббота 12 июня 2021 20:59
Место на полет в космос с Безосом продали за 28 млн долларов Фото: Blue Origin доставит туриста в космос за 28 млн долларов (instagram com blueorigin)
Автор: РБК-Украина

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса продала место на свой первый туристический полет в космос за 28 млн долларов. Имя победителя аукциона не разглашается.

Об этом сообщает CNBC.

Сообщается, что победитель аукциона полетит в космос вместе с Безосом и его братом на ракете New Shepard, запуск которой запланирован на 20 июля. Blue Origin объявит имя победителя аукциона в ближайшие недели.

Также сообщается, что торги начались с отметки 4,8 млн долларов, но быстро перевалили за 20 млн. Выручка будет передана некоммерческой организации Blue Origin, ориентированной на образование.

Ракета New Shepard должна доставить космическую капсулу с людьми на высоту более 100 километров. Аппарат совершил более десятка успешных испытательных полетов без пассажиров.

Автономная система рассчитана на перевозку до шести человек. В капсуле есть массивные окна, через которые пассажиры могут наблюдать за полетом около трех минут в условиях невесомости, прежде чем вернуться на Землю.

Напомним, ранее сообщалось, что если все пойдет по плану, то Безос станет первым из космических магнатов-миллиардеров, который совершит полет в космос на своей ракете.

Пару лет назад Безос представил модель космического корабля для полетов на Луну.

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