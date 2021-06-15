Стало известно, когда прекратится поддержка Windows 10
Американская компания Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году. В конце этого месяца будет представлена преемница данной операционной системы.
Об этом пишет BBC.
Сообщается, что с 14 октября 2025 года не будет новых обновлений или исправлений безопасности ни для версии Home, ни для версии Pro. А версия Windows, которую представят в ближайшее время, станет одним из самых значительных обновлений ОС за последнее десятилетие.
Windows 10 была выпущена в июле 2015 года, и в самой компании тогда говорили, что это якобы будет последняя версия ОС.
Напомним, ранее сообщалось, что 24 июня Microsoft представит Windows 11, которая будет выпущена в широкую продажу осенью. ОС получит обновленный дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.
Отметим, поддержка Windows 7 прекратилась только в январе 2020 года, хотя была выпущена еще в 2009 году. При этом операционная система продолжила работать на компьютерах.