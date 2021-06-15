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Стало известно, когда прекратится поддержка Windows 10

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Вторник 15 июня 2021 18:33
Стало известно, когда прекратится поддержка Windows 10 Фото: поддержка Windows 10 прекратится в 2025 (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году. В конце этого месяца будет представлена преемница данной операционной системы.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что с 14 октября 2025 года не будет новых обновлений или исправлений безопасности ни для версии Home, ни для версии Pro. А версия Windows, которую представят в ближайшее время, станет одним из самых значительных обновлений ОС за последнее десятилетие.

Windows 10 была выпущена в июле 2015 года, и в самой компании тогда говорили, что это якобы будет последняя версия ОС.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 июня Microsoft представит Windows 11, которая будет выпущена в широкую продажу осенью. ОС получит обновленный дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Отметим, поддержка Windows 7 прекратилась только в январе 2020 года, хотя была выпущена еще в 2009 году. При этом операционная система продолжила работать на компьютерах.

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