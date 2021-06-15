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В космос отправят первый деревянный спутник

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Финляндия, Вторник 15 июня 2021 17:32
В космос отправят первый деревянный спутник Фото: в космос запустят деревянный спутник WISA Woodsat (фото) twitter.com kitsatellite)
Автор: Дмитрий Левицкий

В 2021 году на орбиту должен отправиться первый в мире деревянный спутник WISA Woodsat. Аппарат разработала финская компания Arctic Astronautics.

Об этом сообщает Space.com.

Спутник имеет размеры примерно 10x10x10 сантиметров и весит всего около 1 килограмма. Корпус аппарата создан из березовых фанер со специальным покрытием WISA и питается от девяти небольших солнечных батарей.

Спутник, или как его называют - кубсат, будет выведен на полярную орбиту Земли с помощью ракеты Electron Rocket Lab в ноябре 2021 года.

В рамках этой миссии Arctic Astronautics хочет проверить, как космические условия влияют на долговечность фанерных панелей WISA. Для того, чтобы команда Миссии могла наблюдать за изменениями поверхности фанеры, аппарат оборудован селфи-камерой.

Напомним, в этом году на орбиту Земли должен отправиться и украинский спутник. Аппарат под названием "Сич-2-30" отправят в космос ракетой SpaceX в конце 2021 года.

Добавим, в начале июня компания SpaceX вывела на орбиту спутник SiriusXM-8, разработанный компанией SiriusXM.

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