В космос отправят первый деревянный спутник

В 2021 году на орбиту должен отправиться первый в мире деревянный спутник WISA Woodsat. Аппарат разработала финская компания Arctic Astronautics.

Спутник имеет размеры примерно 10x10x10 сантиметров и весит всего около 1 килограмма. Корпус аппарата создан из березовых фанер со специальным покрытием WISA и питается от девяти небольших солнечных батарей.

Спутник, или как его называют - кубсат, будет выведен на полярную орбиту Земли с помощью ракеты Electron Rocket Lab в ноябре 2021 года.

В рамках этой миссии Arctic Astronautics хочет проверить, как космические условия влияют на долговечность фанерных панелей WISA. Для того, чтобы команда Миссии могла наблюдать за изменениями поверхности фанеры, аппарат оборудован селфи-камерой.