ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

Новина українською →
США, Вторник 15 июня 2021 22:04
В сеть слили возможный интерфейс новой Windows Фото: в сеть слили возможный интерфейс новой Windows (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 15 июня, в сеть просочился интерфейс, возможно, будущей операционной системы Microsoft Windows 11. Сначала скриншоты операционной системы появились на сайте Baidu, а затем в сеть попала вся ОС с новым интерфейсом и меню "Пуск".

Об этом сообщает The Verge.

Так, новый интерфейс Windows 11 и меню "Пуск" похожи на те, что изначально планировались для операционной системы Windows 10X. Визуально наибольшие изменения можно заметить на панели задач, где Microsoft разместила значки программ по центру и добавила новую кнопку "Пуск" и меню.

Обновленное меню "Пуск" представляет собой упрощенную версию сегодняшнего меню в Windows 10, но без живых плиток. Меню будет содержать закрепленные приложения, последние файлы и возможность быстро включать и перезагружать устройство.

В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)

В новом интерфейсе также появятся "виджеты". На панели задач Windows 11 будет соответствующий значок. Поскольку это явно очень ранняя версия Windows 11, виджеты не загружаются в ОС полностью, но они предназначены для выдвижения и обеспечения быстрого доступа к новостям, погоде и другом веб-контента.

В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)

Windows 11 также будет иметь новые элементы управления привязкой, к которым можно получить доступ с помощью кнопки развертывания во всех приложениях.

Изменения коснулись и других элементов операционной системы, но не такие кардинальные.

В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)

Напомним, сегодня компания Microsoft сообщила, когда прекратит поддержку Windows 10. Microsoft пообещала в конце июня представить новую операционную систему Windows.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Hi-tech Microsoft Windows
NEWS
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью