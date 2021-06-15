В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

Сегодня, 15 июня, в сеть просочился интерфейс, возможно, будущей операционной системы Microsoft Windows 11 . Сначала скриншоты операционной системы появились на сайте Baidu, а затем в сеть попала вся ОС с новым интерфейсом и меню "Пуск".

Так, новый интерфейс Windows 11 и меню "Пуск" похожи на те, что изначально планировались для операционной системы Windows 10X. Визуально наибольшие изменения можно заметить на панели задач, где Microsoft разместила значки программ по центру и добавила новую кнопку "Пуск" и меню.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Обновленное меню "Пуск" представляет собой упрощенную версию сегодняшнего меню в Windows 10, но без живых плиток. Меню будет содержать закрепленные приложения, последние файлы и возможность быстро включать и перезагружать устройство.

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)

В новом интерфейсе также появятся "виджеты". На панели задач Windows 11 будет соответствующий значок. Поскольку это явно очень ранняя версия Windows 11, виджеты не загружаются в ОС полностью, но они предназначены для выдвижения и обеспечения быстрого доступа к новостям, погоде и другом веб-контента.

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)

Windows 11 также будет иметь новые элементы управления привязкой, к которым можно получить доступ с помощью кнопки развертывания во всех приложениях.

Windows 11 also includes a new snap feature built into the maximize button on all apps. It's a neat way to surface features that have existed in Windows for years https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/uXcwVngmTT — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Изменения коснулись и других элементов операционной системы, но не такие кардинальные.

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)